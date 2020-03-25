Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Естонії

В той час, як у деяких європейських країнах епідемія коронавіруса йде на спад, першу смерть від інфекції зафіксували в Естонії, де раніше ввели карантин. Про це передає місцеве агентство ERR. Зокрема, від вірусу померла 83-річна жінка, у якої були хронічні проблеми з серцево-судинною системою. Зазначається, що вона померла в Центральній Таллінській лікарні від вірусу. "Це дуже сумний день. Ми повинні бути готові до того, що вірус призведе до інших смертей в Естонії. Саме тому дуже важливо уважно стежити за особами похилого віку та тими, хто має хронічні хвороби", - зазначив керівник кризового центру естонського агентства охорони здоров'я Аркадій Попов. Як повідомляли "Українські Новини", в Іспанії у віце-прем'єра зафіксували коронавірус. Крім того, у Франції заявили, що число померлих від COVID-19 набагато вище, ніж у зведеннях. у Мадриді поліція оштрафувала на вулиці пенсіонера за "полювання на покемонів" на карантині.