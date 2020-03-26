Долар повернувся до зростання. Офіційний курс НБУ в четвер

І поки економіст прогнозує, що на найближчі два тижні курсовий коридор складе 27,5-28 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 березня, на 18,24 коп. до 27,9552 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 березня, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,0920 1 долар США 27,9552 1 швейцарський франк 28,5432 10 ієн 2,5088 10 російських рублів 3,5563 1 євро 30,2671

Як повідомляли Українські Новини, курс долара вдарить по цінах. Найбільше подорожчають ліки, причому не тільки привізні, але й українського виробництва.



Також банкіри розповіли, що очікувати на валютному ринку України.



Тим часом попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.