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26 березня 2020, четвер, 06:00 6
Економіка 2020-03-26T08:15:01+02:00
Українські Новини
Долар повернувся до зростання. Офіційний курс НБУ в четвер

Долар повернувся до зростання. Офіційний курс НБУ в четвер

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні
Долари та гривні
Долари та гривні

І поки економіст прогнозує, що на найближчі два тижні курсовий коридор складе 27,5-28 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 березня, на 18,24 коп. до 27,9552 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 березня, на 33,98 коп. до 27,7728 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,0920
1 долар США 27,9552
1 швейцарський франк 28,5432
10 ієн 2,5088
10 російських рублів 3,5563
1 євро 30,2671

Як повідомляли Українські Новини, курс долара вдарить по цінах. Найбільше подорожчають ліки, причому не тільки привізні, але й українського виробництва.

Також банкіри розповіли, що очікувати на валютному ринку України.

Тим часом попит населення на валюту в день становить 30-40 млн доларів.

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