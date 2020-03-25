Перший випадок коронавірусу підтвердили в Сумській області

У той час як у Києві підтвердили три нових випадки зараження коронавірусом, в місті Конотоп Сумської області було зафіксовано перший випадок зараження Сovid-19 в області. Про це повідомляє мер міста Артем Семеніхін Facebook.

Згідно з повідомленням, жінці, у якої діагностували коронавірус, зробили два експрес-тести. Вони обидва показали позитивний результат. Її аналізи направлені на підтвердження в сумську лабораторію.

"У Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання на коронавірус. Жінка 76 років із села Козацького Конотопського району. На даний момент знаходиться в реанімації ЦРЛ. Приймаємо всі необхідні заходи. Людина у свідомості і підключений до апарату штучної вентиляції легенів", - написав заходів.

Як не заразитися:

мити руки;

не чіпати обличчя;

використовувати антисептик;

терпмически обробляти продукти харчування;

тримати дистанцію;

використовувати засоби захисту у вигляді одноразових рукавичок.

Як повідомляли Українські Новини, заразитися коронавірусом можна не лише на вулиці, але й у себе вдома.

Також Супрун розповіла, що сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психічного здоров'я.

Тим часом в Україні продовжили загальнонаціональний карантин до 24 квітня.