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25 березня 2020, середа, 18:50 16
Суспільство 2020-03-25T20:00:02+02:00
Українські Новини
Перший випадок коронавірусу підтвердили в Сумській області

Перший випадок коронавірусу підтвердили в Сумській області

Таня Войтюк
Конотоп, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, Сумська область
Коронавірус підтвердили в Сумській області. Фото: TUT.BY
Коронавірус підтвердили в Сумській області. Фото: TUT.BY

У той час як у Києві підтвердили три нових випадки зараження коронавірусом, в місті Конотоп Сумської області було зафіксовано перший випадок зараження Сovid-19 в області. Про це повідомляє мер міста Артем Семеніхін Facebook.

Згідно з повідомленням, жінці, у якої діагностували коронавірус, зробили два експрес-тести. Вони обидва показали позитивний результат. Її аналізи направлені на підтвердження в сумську лабораторію.

"У Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання на коронавірус. Жінка 76 років із села Козацького Конотопського району. На даний момент знаходиться в реанімації ЦРЛ. Приймаємо всі необхідні заходи. Людина у свідомості і підключений до апарату штучної вентиляції легенів", - написав заходів.

Як не заразитися:

  • мити руки;
  • не чіпати обличчя;
  • використовувати антисептик;
  • терпмически обробляти продукти харчування;
  • тримати дистанцію;
  • використовувати засоби захисту у вигляді одноразових рукавичок.

Як повідомляли Українські Новини, заразитися коронавірусом можна не лише на вулиці, але й у себе вдома.

Також Супрун розповіла, що сидіти в замкненій квартирі - небезпечно для психічного здоров'я.

Тим часом в Україні продовжили загальнонаціональний карантин до 24 квітня.

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