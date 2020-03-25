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25 марта 2020, среда, 11:45 39
Жизнь 2020-03-25T13:15:02+02:00
Українські Новини
Сидеть в запертой квартире - опасно для психического здоровья, - Супрун о прогулках во время карантина

Сидеть в запертой квартире - опасно для психического здоровья, - Супрун о прогулках во время карантина

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавирус, Прогулки, Ульяна Супрун, советы по коронавирусу, советы Супрун
Прогулка. Фото: pixabay
Прогулка. Фото: pixabay

Ульяна Супрун считает, что во время карантина из-за коронавируса выходить на улицу можно, но следует помнить о соблюдении дистанции с другими людьми, поскольку чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома.

Об этом Супрун рассказала в интервью "Украинской правде. Жизнь".

"Никаких проблем, чтобы выйти на улицу и прогуляться я не вижу. Это даже здорово получить какую-то физическую нагрузку. Ибо сидеть в запертой квартире - опасно для психического здоровья. Но должны соблюдать правила - не касаться поверхностей, не идти на детские площадки и там всего касаться", - сказала она.

Также Супрун отметила, что общаться с людьми на улице можно, но держать дистанцию.

"Обязательно мыть руки, когда возвращаемся домой, а перед тем верхнюю одежду оставить у дверей", - подчеркнула она.

Также Супрун дала рекомендации, как гулять на улице с детьми.

"Да, с детьми немного тяжелее, потому что они не всегда соблюдают правила гигиены. Но сейчас холодно и дети могут быть в перчатках, которые обезопасят от контактов с кожей рук", - сказала она.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 24 марта в Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось на 29 до 113 человек.

Так, во время карантина 85% украинцев выходят на улицу только в случае крайней необходимости.

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