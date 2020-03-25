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25 березня 2020, середа, 18:54 10
Верховна Рада і партії 2020-03-25T19:15:01+02:00
Українські Новини
Депутати Ради вирішують, чи приходити на позачергове засідання в масках, рукавичках і захисних окулярах

Депутати Ради вирішують, чи приходити на позачергове засідання в масках, рукавичках і захисних окулярах

Валерия Драгомирова
Карантин, Верховна Рада, Карантин у Раді
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Депутати Верховної Ради обговорюють необхідність носити маску, рукавички і захисні окуляри на позачерговому засіданні парламенту у суботу, 28 березня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив депутат Ради від "Слуги народу" Юрій Камельчук, передають Українські Новини.

"На сьогодні ми говорили про маску, про рукавички і захисні окуляри. Про те, чи буде оброблятися одяг, чи будуть давати якісь додаткові речі зверху на одяг, не йшлося", - сказав він.

Камельчук також підтримує перевірку депутатів на підвищену температуру і симптоми захворювання на коронавірус.

Парламентарій додав, що 28 березня Рада розгляне питання щодо боротьби з поширенням захворювання, економічні та соціальні питання в зв'язку з введенням карантину, а також законопроєкт №3250 про введення засідань Ради в режимі відеоконференції.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков обмежив відвідування Верховної Ради до 3 квітня.

Також повідомлялося, що в четвер депутати зберуться в Раді, а Зеленський зустрінеться зі "слугами народу".

23 березня Рада збиралася тестувати віддалене голосування.

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