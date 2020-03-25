Депутати Ради вирішують, чи приходити на позачергове засідання в масках, рукавичках і захисних окулярах

Депутати Верховної Ради обговорюють необхідність носити маску, рукавички і захисні окуляри на позачерговому засіданні парламенту у суботу, 28 березня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив депутат Ради від "Слуги народу" Юрій Камельчук, передають Українські Новини.



"На сьогодні ми говорили про маску, про рукавички і захисні окуляри. Про те, чи буде оброблятися одяг, чи будуть давати якісь додаткові речі зверху на одяг, не йшлося", - сказав він.



Камельчук також підтримує перевірку депутатів на підвищену температуру і симптоми захворювання на коронавірус.



Парламентарій додав, що 28 березня Рада розгляне питання щодо боротьби з поширенням захворювання, економічні та соціальні питання в зв'язку з введенням карантину, а також законопроєкт №3250 про введення засідань Ради в режимі відеоконференції.



Як повідомляли Українські Новини, Разумков обмежив відвідування Верховної Ради до 3 квітня.



Також повідомлялося, що в четвер депутати зберуться в Раді, а Зеленський зустрінеться зі "слугами народу".



23 березня Рада збиралася тестувати віддалене голосування.