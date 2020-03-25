За добу в Німеччині зафіксували більше чотирьох тисяч нових випадків коронавірусу

В той час, як в деяких країнах, таких як Нідерланди і Китай вдалося зупинити поширення епідемії коронавірусу, у Німеччині спостерігається пік спалаху захворювання інфекцією COVID-19. За добу в країні зафіксовано більше, ніж 4000 нових випадків захворювань. Про це передає WELT.

Зокрема, за даними на 25 березня зареєстровано 32 смерті і 4118 випадків.

"До сьогодні в країні було підтверджено 31 554 випадки інфікування, але за добу це число збільшилося на 4118 у порівнянні з попереднім днем. Померло до сьогоднішнього дня 149 чоловік, приріст числа жертв за останню добу - 32. Одужали мінімум 5600", - заявив глава федерального інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

Він також зазначив, що захворюваність становить 38 випадків на 100 тис. населення і більшість інфікованих становлять літні люди, але молоді й здорові люди можуть важко переносити захворювання і навіть померти. Тому він вважає, що до лікаря потрібно звертатися, коли є труднощі з диханням.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через коронавірус Німеччина запровадила прикордонний контроль з країнами ЄС.

Крім того, німецькі вчені розповіли, яка група людей найбільш схильна до ризику захворювання коронавірусом.