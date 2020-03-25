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25 марта 2020, среда, 15:54 559
Мир 2020-03-25T15:54:36+02:00
Українські Новини
В Нидерландах остановили распространение коронавируса

В Нидерландах остановили распространение коронавируса

Елизавета Кесельман
Нидерланды, Коронавирус, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Нидерландах
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как коронавирусной инфекцией по всему миру заразились около 400 тысяч человек, в Нидерландах заявили, что быстрое распространение коронавируса удалось остановить благодаря верным действиям правительства. Об этом передает агентство NOS.

В частности, директор Центра контроля инфекционных заболеваний Яап ван Диссел заявил, что количество заболеваний от инфицированных COVID-19 людей ниже или равно одному. Это означает, что инфицированные перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше.

Также отмечается, что в связи с этим, интенсивная терапия может справиться с числом серьезно больных пациентов.

На данный момент в Нидерландах зафиксировано 811 случаев заболевания коронавирусом и 63 смерти за сутки. Общее количество зараженных и погибших увеличилось до 5560 и 276 человек соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует.

Тем временем, коронавирус обнаружили у принца Чарльза Уельського, сына королевы Великобритании Елизаветы II.

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