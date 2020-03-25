В Нидерландах остановили распространение коронавируса

В то время, как коронавирусной инфекцией по всему миру заразились около 400 тысяч человек, в Нидерландах заявили, что быстрое распространение коронавируса удалось остановить благодаря верным действиям правительства. Об этом передает агентство NOS.

В частности, директор Центра контроля инфекционных заболеваний Яап ван Диссел заявил, что количество заболеваний от инфицированных COVID-19 людей ниже или равно одному. Это означает, что инфицированные перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше.

Также отмечается, что в связи с этим, интенсивная терапия может справиться с числом серьезно больных пациентов.

На данный момент в Нидерландах зафиксировано 811 случаев заболевания коронавирусом и 63 смерти за сутки. Общее количество зараженных и погибших увеличилось до 5560 и 276 человек соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в Китае от хантавируса умер первый человек. Вакцины от болезни не существует.

Тем временем, коронавирус обнаружили у принца Чарльза Уельського, сына королевы Великобритании Елизаветы II.