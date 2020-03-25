У Росії оголосили наступний тиждень неробочим із збереженням заробітної плати

Президент Росії Володимир Путін оголосив наступний тиждень неробочим із збереженням заробітної плати через поширення коронавірусу. Про це він сказав у своєму телезверненні, передає російський "Інтерфакс". Таким чином, довгі вихідні триватимуть з найближчої суботи 28 березня по неділю 5 квітня. "Прошу громадян дуже уважно поставитися до рекомендацій лікарів та органів влади. Від цього зараз дуже багато залежить", - заявив Путін. "Особливо це стосується найбільш вразливих груп населення - людей старшого покоління та тих, хто страждає хронічними захворюваннями. І для них і для всіх громадян зараз стоїть завдання максимально знизити ризики", - додав він.У Росії кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 за минулу добу збільшилася на 163 - до 658, повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова.Як повідомляли Українські Новини, Путін в костюмі Хайзенберга розсмішив соцмережі: кращі меми та фотожаби. Раніше в анексованому Криму підтвердили ще 6 випадків коронавірусу.Крім того, за даними розвідки, в "ЛНР\/ДНР" приховують інформацію про коронавирус.