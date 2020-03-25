підписатися на розсилку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
  • Новини
  • Світ
  • У Росії оголосили наступний тиждень неробочим із збереженням заробітної плати
25 березня 2020, середа, 16:19 33
Світ 2020-03-25T17:30:03+02:00
Українські Новини
У Росії оголосили наступний тиждень неробочим із збереженням заробітної плати

У Росії оголосили наступний тиждень неробочим із збереженням заробітної плати

Валерия Драгомирова
Росія, Путін, коронавірус в Росії
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Президент Росії Володимир Путін оголосив наступний тиждень неробочим із збереженням заробітної плати через поширення коронавірусу. Про це він сказав у своєму телезверненні, передає російський "Інтерфакс".

Таким чином, довгі вихідні триватимуть з найближчої суботи 28 березня по неділю 5 квітня.

"Прошу громадян дуже уважно поставитися до рекомендацій лікарів та органів влади. Від цього зараз дуже багато залежить", - заявив Путін.

"Особливо це стосується найбільш вразливих груп населення - людей старшого покоління та тих, хто страждає хронічними захворюваннями. І для них і для всіх громадян зараз стоїть завдання максимально знизити ризики", - додав він.


У Росії кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 за минулу добу збільшилася на 163 - до 658, повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова.

Як повідомляли Українські Новини, Путін в костюмі Хайзенберга розсмішив соцмережі: кращі меми та фотожаби.

Раніше в анексованому Криму підтвердили ще 6 випадків коронавірусу.

Крім того, за даними розвідки, в "ЛНР/ДНР" приховують інформацію про коронавирус.

Більше новин про: Росія Путін коронавірус в Росії

Зеленський анонсував підготовку проекту "Великдень вдома"
Кабмін продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію. Українці святкуватимуть Великдень з обмеженнями
Новини
Зеленський анонсував підготовку проекту "Великдень вдома" 17:54
Англійські футбольні клуби подарують медикам за боротьбу з коронавірусом квитки на наступний сезон 17:45
За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 201 591 людина, - МОЗ 17:38
Виробник штучного покриття для футбольних полів завдав збитків держбюджету на суму 9,4 млн гривень 17:33
У Британії українцям, заблокованим через карантин, продовжать візи 17:20
більше новин
23 березня кількість хворих коронавірусом збільшилася на 10 осіб до 83 00:00
У МОЗ спалах коронавіруса в Україні вважають неминучим 23:55
В Україні щодня виробляють півмільйона медичних масок: проте в аптеках їх немає 23:41
Гривня переступила психологічну позначку в 28 грн/долар: курс валют на сьогодні 05:30
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса, - МОЗ 00:06
більше новин
Медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19 19:20
МВФ прийме рішення щодо України в найближчі два тижні, - Офіс Президента 08:21
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перший рівень небезпеки 09:33
Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії 09:16
Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19 18:10
більше новин
У Києві новый спалах коронавірусу. Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok