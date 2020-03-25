У Росії оголосили наступний тиждень неробочим із збереженням заробітної плати

Президент Росії Володимир Путін оголосив наступний тиждень неробочим із збереженням заробітної плати через поширення коронавірусу. Про це він сказав у своєму телезверненні, передає російський "Інтерфакс".

Таким чином, довгі вихідні триватимуть з найближчої суботи 28 березня по неділю 5 квітня.

"Прошу громадян дуже уважно поставитися до рекомендацій лікарів та органів влади. Від цього зараз дуже багато залежить", - заявив Путін.

"Особливо це стосується найбільш вразливих груп населення - людей старшого покоління та тих, хто страждає хронічними захворюваннями. І для них і для всіх громадян зараз стоїть завдання максимально знизити ризики", - додав він.



У Росії кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 за минулу добу збільшилася на 163 - до 658, повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова.



Як повідомляли Українські Новини, Путін в костюмі Хайзенберга розсмішив соцмережі: кращі меми та фотожаби.



Раніше в анексованому Криму підтвердили ще 6 випадків коронавірусу.



Крім того, за даними розвідки, в "ЛНР/ДНР" приховують інформацію про коронавирус.