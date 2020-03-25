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25 березня 2020, середа, 12:32 18
Суспільство 2020-03-25T15:15:03+02:00
Українські Новини
Кличко не знає, коли у Києві відкриють метро

Кличко не знає, коли у Києві відкриють метро

Ольга Фандорина
Віталій Кличко, Київський метрополітен, Київ, закриття метро

Зараз проходить онлайн прес-конференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів, і зокрема - продовжать обмеження на роботу метрополітену та інших, передають Українські Новини.

На запитання, чи справді київський метрополітен не буде працювати до 17 квітня, Віталій Кличко відповів, що за рішенням Кабінету Міністрів робота метрополітену припинена в Києві, Днипре та Харкові.

"Ми можемо погоджуватися з цим рішенням, а можемо не погоджуватися, однак у багатьох країнах введені такі ж рішення. І ми також пішли на цей крок. Попередньо - до 3 квітня. Якщо вірус буде поширюватися з такою ж динамікою - обмеження будуть діяти. Тому дату відкриття метро я вам сьогодні сказати не можу", - сказав Кличко. 

Як повідомляли Українські Новини, Київський метрополітен на час карантину призупинив свою роботу з 18 березня.

Разом з цим, харківське метро закрилося 17 березня о 20:00.

ПРи цьому в Києві продовжують працювати стихійні ринки, кав'ярні, кіоски з шаурмою і квіткові кіоски.

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