В Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки

Во вторник, 17 марта, в Киеве, несмотря на введенный жесткий карантин, за нарушение которого грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы, продолжают работать некоторые магазины, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные лавки. Об этом сообщает "Страна". Так, в районе метро Позняки все еще работают некоторые магазины одежды. Не закрылись, вопреки решению КГГА, некоторые точки с кофе, работают промоутеры. Позняки 17 марта. Фото: "Страна" Житний рынок в Киеве утром 17 марта закрыт, но активно ведется торговля на улице, у входа. Район Житнего рынка 17 марта. Фото: "Страна" В переходе на Льва Толстого все работает: киоски с шаурмой, цветочные лавки, точки с канцтоварами, одеждой. Переход на Льва Толстого 17 марта. Фото: "Страна" Книжный магазин "Книгарня Є" на Льва Толстого работает в обычном режиме. Правда, покупателей просят рассчитываться картой. На вопрос, почему работают в период карантина, продавец ответила: "Так не запрещают пока". Книгарня "Є". Фото: Страна Ранее сообщалось, как сейчас работает киевский метрополитен: поезда ходят в обычном режиме. Также сообщается, что со вторника, 17 марта, в связи с карантином в Украине запрещены не только регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом, но и приостановлена работа метрополитена по всей стране. Также, согласно законопроекту, за нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен. С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.