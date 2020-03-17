В Киеве продолжают работать стихийные рынки, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные ларьки

Во вторник, 17 марта, в Киеве, несмотря на введенный жесткий карантин, за нарушение которого грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы, продолжают работать некоторые магазины, кофейни, киоски с шаурмой и цветочные лавки. Об этом сообщает "Страна".

Так, в районе метро Позняки все еще работают некоторые магазины одежды. Не закрылись, вопреки решению КГГА, некоторые точки с кофе, работают промоутеры.

Позняки 17 марта. Фото: "Страна"

Житний рынок в Киеве утром 17 марта закрыт, но активно ведется торговля на улице, у входа.

Район Житнего рынка 17 марта. Фото: "Страна"

В переходе на Льва Толстого все работает: киоски с шаурмой, цветочные лавки, точки с канцтоварами, одеждой.

Переход на Льва Толстого 17 марта. Фото: "Страна"

Книжный магазин "Книгарня Є" на Льва Толстого работает в обычном режиме. Правда, покупателей просят рассчитываться картой. На вопрос, почему работают в период карантина, продавец ответила: "Так не запрещают пока".

Книгарня "Є". Фото: Страна

Ранее сообщалось, как сейчас работает киевский метрополитен: поезда ходят в обычном режиме.

Также сообщается, что со вторника, 17 марта, в связи с карантином в Украине запрещены не только регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом, но и приостановлена работа метрополитена по всей стране.

Также, согласно законопроекту, за нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.