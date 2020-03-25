За день до МОЗ надійшло майже 200 підозр на коронавірус

24 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 185 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, якою заразилися 113 осіб в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на ранок 25 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Станом на 10:00 25 березня зафіксовано 113 випадків коронавірусної інфекції, з них 29 були зафіксовані 25 березня.

Найбільша кількість хворих в Києві (31 осіб), у Чернівецькій (38 осіб) та Київській (22) областях.

В Івано-Франківській області зафіксовано 5 випадків захворювання, у Тернопільській - 4 випадки, по 2 випадки виявлено у Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській і Львівській областях, по 1 випадку - у Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській, Черкаській областях.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

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