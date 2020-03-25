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25 березня 2020, середа, 11:47 72
Суспільство 2020-03-25T15:15:03+02:00
Українські Новини
У Тернопільській області заблокували 6 населених пунктів

У Тернопільській області заблокували 6 населених пунктів

Ольга Фандорина
Тернопільська область, блокування, Коронавірус, Смерть від коронавіруса
Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

Для недопущення розповсюдження коронавіруса у Тернопільській області правоохоронці заблокували шість населених пунктів в регіоні. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко нагадав, що четверта жертва коронавіруса в Україні - 68-річний чоловік з Тернопільської області, контактував з священиком, у якого діагностували вірус. За даними МВС, всього в регіоні зі священнослужителем могли контактувати близько 500 чоловік.

"Сам священик перебуває в реанімації Тернопільської клінічної лікарні у важкому стані під апаратом штучної вентиляції легенів. Лікарі борються за його життя. В даний час населені пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших блоковані поліцією", - повідомив Геращенко.

Він також додав, що заблоковані села можуть бути осередком поширення вірусу, оскільки в цьому регіоні вже встановлено 5 випадків зараження COVID-19.

Тим часом, у Тернопільській області зафіксували першу смерть від коронавіруса.

Також у МОЗ дали рекомендації для старших людей, як не заразитися коронавірусом:

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Раніше Українські Новини писали про те, як захиститися від коронавіруса і чому не можна панікувати.

Тим часом, в Ірпені Київської області коронавірус підтвердили у вагітної жінки. Жінці зробили експрес-тест ще в п'ятницю, 20 березня, але результати прийшли тільки 24 березня. Жінку відправили в клініку.

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