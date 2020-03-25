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25 березня 2020, середа, 11:16 24
Верховна Рада і партії 2020-03-25T11:25:31+02:00
Українські Новини
У депутата Верховної Ради Сергія Рудика виявили коронавірус

У депутата Верховної Ради Сергія Рудика виявили коронавірус

Кира Молчанова
Рудик, Сергій Рудик, коронавірус в Україні, коронавірус в Раді
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Народний депутат Сергій Рудик хворий на новий коронавірус Covid-19, яким в Україні заразилися вже 113 осіб.

Про це в прямому ефірі "4 каналу" повідомила його колега, народний депутат Вікторія Гриб.

Депутатка брала участь в диспут-шоу "Іду на ви" в ефірі "4 каналу", але не особисто, а через відеозв'язок. Вона пояснила, що напередодні участі у програмі їй зателефонували медики і попередили, що її колега Сергій Рудик хворий на коронавірус.

"Мені подзвонили. Лікар представилася і сказала, що у мого колеги Сергія Рудика, який у Верховній Раді сидить переді мною, підтвердився тест на коронавірус", – сказала Гриб.

За словами депутатки, Рудик був присутній у парламенті під час засідання 17 березня. Він був у захисній масці, але чи був в той момент заражений, невідомо.

Зараз Сергій Рудик знаходиться на самоізоляції.

Як повідомляли "Українські Новини", у нардепа Руслана Горбенко підтвердили коронавірус.

До цього Covid-19 діагностували у народного депутата Сергія Шахова.

У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавіруса немає, але хворий його син.

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