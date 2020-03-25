Які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. Роз'яснення Єврокомісії

Єврокомісія роз'яснила права авіапасажирів, рейси яких були скасовані через обмеження, пов'язані з боротьбою з коронавірусом COVID-19.

У пояснювальному документі вказується, що клієнти авіакомпаній у випадках скасування рейсу мають право на повне повернення коштів, перебронювання на найближчий доступний рейс або на більш пізній рейс, пише Avianews.

Авіакомпанія може запропонувати пасажиру ваучер, проте пасажир не повинен позбавлятися права на повернення авіаквитка в грошовій формі, йдеться в роз'ясненні Єврокомісії.

Якщо пасажир віддасть перевагу летіти найближчим рейсом, він отримує право на турботу. Авіаперевізник має забезпечити клієнта напоями та їжею, а при тривалому очікуванні - безкоштовним готелем і трансфером між готелем і аеропортом.

Єврокомісія роз'яснила, що пасажир втрачає право на турботу, як тільки погоджується на повне повернення або перебронювання на більш пізню дату.

Якщо авіакомпанія не скасувала рейс, і пасажир вирішив відмовитися від поїздки по своєму бажанню, то повернути квиток або змінити дату перельоту він може тільки за правилами тарифу.

У роз'ясненні також сказано, якщо переліт в обидві сторони оформлений в рамках одного бронювання, і один з рейсів було скасовано, пасажир має право на повернення або перебронювання всієї поїздки. Якщо кожен рейс виконаний як окреме бронювання, то всі дії з скасованими рейсом проводяться за правилами тарифу.

Також Єврокомісія роз'яснила права авіамандрівників на компенсацію відповідно до регуляції EC261/2004 при скасуванні рейсів менш ніж за 14 днів до вильоту.

Якщо авіакомпанії відмовилися від виконання рейсів через обмеження польотів з боку держав або заборони на в'їзд певним категоріям громадян, то такі скасування зараховані до "надзвичайних обставин", що не передбачає виплату компенсації.

Авіакомпанії також звільнили від виплати компенсацій, якщо вони вирішать скасувати рейс для забезпечення безпеки і здоров'я екіпажів.

Нові роз'яснення від Єврокомісії вже розкритикувала Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) і організація Airlines for Europe, назвавши деякі роз'яснення неадекватними.

Організації підтримали рішення про звільнення авіаперевізників від виплати компенсацій при скасуванні рейсів, але розраховували на великі пільги від регулятора.

IATA і Airlines for Europe просили Єврокомісію дозволити видавати ваучери замість повного повернення грошей, а також обмежити право пасажирів на турботу.

"Схоже, Єврокомісія недооцінює вплив кризи на авіакомпанії в Європі. Зіткнувшись з катастрофічним зменшенням грошового потоку від бронювань, авіакомпанії можуть пропонувати тільки ваучери, замість негайного повернення грошей за квитки на скасовані рейси", - підкреслив регіональний віце-президент IATA в Європі Рафаель Шварцман.

За його словами, нинішня криза не закінчиться швидко, і авіасполучення не зможе повернутися на колишній рівень протягом багатьох місяців.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Wizz Air почав виконувати повернення квитків на скасовані рейси в автоматичному режимі в зв'язку з коронавірусом.

Тим часом авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір скасувати близько 2 тис. рейсів навесні 2020 року в зв'язку з пандемією коронавируса.

Крім того, SkyUp переносить рейси в Італію на літо через коронавируса.