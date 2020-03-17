Wizz Air начал возвращать билеты: как получить деньги за отмененный рейс

Авиакомпания Wizz Air начал выполнять возвраты билетов на отмененные рейсы в автоматическом режиме в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Avianews со ссылкой на пресс-службу лоу-коста.

Авиакомпания автоматизировала процесс из-за значительного роста числа отмененных рейсов. Они связаны с ограничениями разных стран на путешествия, которые введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Пассажирам зачисляется 120% от общей стоимости авиабилета на отмененный рейс в виде кредита на Wizz-счет. Кредит можно использовать для покупки новых авиабилетов и оплаты дополнительных услуг.

В случае, если пассажир хочет получить полный возврат деньгами, ему необходимо обратиться в авиакомпанию позже. До 14 апреля Wizz Air отключил форму регистрации запросов на сайте из-за роста числа отмененных рейсов более чем в 100 раз.

"В такое довольно необычное время мы просим оставаться с нами и, по возможности, пользоваться услугами самообслуживания, о которых информируем вас в электронных письмах. Это поможет уменьшить чрезвычайно интенсивную нагрузку на наши колл-центры", — отметили в лоу-косте.

Также авиакомпания разрабатывает систему автоматических возвратов для пассажиров, которые купили билеты через туристические агенства, и просит клиентов обращаться по месту оформления бронирования.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) намерена отменить около 2 тыс. рейсов весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, МАУ бесплатно поменяет дату вылета в Италию.