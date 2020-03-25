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25 березня 2020, середа, 08:15 28
Медицина 2020-03-25T09:00:01+02:00
Українські Новини
Кількість заражених коронавірусом перевалила за 400 тис. Дані на 25 березня

Кількість заражених коронавірусом перевалила за 400 тис. Дані на 25 березня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Станом на ранок 25 березня у світі налічується 422 989 випадків зараження коронавірусом, з яких вже 31 випадок в Києві. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах світу.

Так, за добу кількість інфікованих збільшилася на 41 391 особу порівняно з 24 березня. Жертвами коронавірусу стали 18 916 чоловік по всьому світу (2 357 за добу).

Вилікувались від коронавірусу, згідно з даними, 108 578 осіб (6 772 за добу).

У Китаї, який став першим епіцентром розповсюдження коронавірусу, налічується 81 591 випадок. А в Італії стрімко збільшується кількість заражених - 69 176 станом на ранок 25 березня. По смертності від коронавірусу лідирує Італія - 6 820 летальних випадків, в Китаї - 3 160.

На третьому місці по захворюваності перебувають США, де заразилися вже 55 222 людини, загинули 797.

Країни, які входять в першу десятку по захворюваності на коронавірус:

  • Іспанія - 42 058 випадків, 2 991 з них летальний;
  • Німеччина - 32 991 випадок, 159 летальних;
  • Іран - 24 811 випадків, 1 934 загиблих;
  • Франція - 22 633 випадку, 1 102 летальних;
  • Швейцарія - 9 877 випадків, 122 з них летальних;
  • Південна Корея - 9 137 випадків, 120 загиблих;
  • Великобританія - 8 164 випадки.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, заразитися коронавірусом можна не тільки на вулиці, але й у себе вдома.

Таке відбувається, якщо нехтувати правилами гігієни і профілактики. Потрібно обов'язково мити руки після відвідування вулиці і обробляти їх антисептиком, рецепт якого дав Комаровський.

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