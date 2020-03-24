В Киеве подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом. Общее число больных выросло до 31

Количество случаев инфицирования в Украине растет. Так, 24 марта подтвердили положительный тест на коронавирус в Ирпине, а также три новых случая в Киеве. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. Сегодня вечером от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" было получено 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. "Все трое киевлян, которые заболели - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Другой, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - сообщил Кличко. Общее число зараженных в Киеве выросло до 31 человека "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца. Советы, как не заразиться: мыть руки после улицы; мыть овощи и другие продукты; дезинфицировать и проветривать помещение; держать дистанцию; стараться не контрактировать с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ. Как избежать коронавируса Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома. Такое происходит, если пренебрегать правилами гигиены и профилактики. Нужно обязательно мыть руки после посещения улицы и обрабатывать их антисептиком, рецепт которого дал Комаровский.