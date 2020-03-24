В Киеве подтвердили еще три случая инфицирования коронавирусом. Общее число больных выросло до 31

Три новых случая заболевания подтвердили в Киеве. Фото: freepik

Три новых случая заболевания подтвердили в Киеве. Фото: freepik

Количество случаев инфицирования в Украине растет. Так, 24 марта подтвердили положительный тест на коронавирус в Ирпине, а также три новых случая в Киеве.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Сегодня вечером от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" было получено 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

"Все трое киевлян, которые заболели - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Другой, 51-летний киевлянин, вернувшийся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ", - сообщил Кличко.

Общее число зараженных в Киеве выросло до 31 человека

"Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.

Советы, как не заразиться:

мыть руки после улицы;

мыть овощи и другие продукты;

дезинфицировать и проветривать помещение;

держать дистанцию;

стараться не контрактировать с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ.

Как избежать коронавируса

Как сообщали Українські Новини, заразиться коронавирусом можно не только на улице, но и у себя дома.

Такое происходит, если пренебрегать правилами гигиены и профилактики. Нужно обязательно мыть руки после посещения улицы и обрабатывать их антисептиком, рецепт которого дал Комаровский.