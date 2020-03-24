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24 березня 2020, вівторок, 19:44 28
Фінанси 2020-03-24T21:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ вперше з 10 березня не продавав валюту для підтримки курсу гривні

НБУ вперше з 10 березня не продавав валюту для підтримки курсу гривні

Сергій Жолобецький
НБУ, Валюта, Карантин, курс гривні, Міжбанк, долари, Паніка, Коронавірус
Гривня на міжбанку
Гривня на міжбанку "заспокоїлася"

У той час як експерт спрогнозував курс гривні на літо, Національний банк вперше з 10 березня не продавав валюту на міжбанку для стримування курсу гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Вперше за останні кілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 UAH/USD", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в найближчі дні банки зможуть поповнити свої каси готівковим доларом.

Партія банкнот повинна незабаром надійти в Україну, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 10 по 23 березня включно продав на міжбанківському валютному ринку 2 069,6 млн доларів для утримання курсу гривні.

Раніше Національний банк вперше за довгий час почав купувати валюту на міжбанку.

Раніше із-за припинення авіаперевезень в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.

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