НБУ вперше з 10 березня не продавав валюту для підтримки курсу гривні

У той час як експерт спрогнозував курс гривні на літо, Національний банк вперше з 10 березня не продавав валюту на міжбанку для стримування курсу гривні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Вперше за останні кілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 UAH/USD", - йдеться в ньому.

Наголошується, що в найближчі дні банки зможуть поповнити свої каси готівковим доларом.

Партія банкнот повинна незабаром надійти в Україну, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк у період з 10 по 23 березня включно продав на міжбанківському валютному ринку 2 069,6 млн доларів для утримання курсу гривні.

Раніше Національний банк вперше за довгий час почав купувати валюту на міжбанку.

Раніше із-за припинення авіаперевезень в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.