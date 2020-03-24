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24 березня 2020, вівторок, 18:49 5
Політика 2020-03-24T19:15:01+02:00
Українські Новини
Wizz Air призупинила польоти з Києва і компенсує 120% вартості квитків

Wizz Air призупинила польоти з Києва і компенсує 120% вартості квитків

Ярина Вацяк
Wizz Air, авіарейси, скасування рейсів, повернення квитків
Wizz Air. Фото: avianews.com
Wizz Air. Фото: avianews.com

Водночас Ryanair будуть возити ліки по країнах, а рейси відкладуть до червня, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) призупинила польоти з міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського до 14 квітня.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Wizz Air сьогодні повідомила про призупинення виконання рейсів в/з своєї бази в міжнародному аеропорту "Київ" у зв'язку з рішенням уряду про тимчасове закриття більшості українських аеропортів. Рейси скасовано на період з 24 березня по 14 квітня", - сказано в ньому.

Пасажири, бронювання яких змінилося, автоматично будуть проінформовані по електронній пошті в разі, якщо вони бронювали квитки безпосередньо на wizzair.com або через мобільний застосунок авіакомпанії.

Наголошується, що 120%-компенсація вартості квитків буде перерахована на рахунок WIZZ у формі кредиту, який можна використовувати протягом наступних 24 місяців, на придбання послуг і товарів Wizz Air.

Пасажири також можуть вибрати грошове відшкодування, яке вимагає більше часу для виконання.

В такому разі вони одержать окреме електронний лист з інформацією про необхідні кроки щодо здійснення переказу на банківський рахунок або банківську картку і будуть мати право тільки на 100% відшкодування від початкового тарифу квитка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше авіакомпанія Wizz Air почав виконувати повернення квитків на скасовані рейси в автоматичному режимі у зв'язку з коронавірусом.

Крім того, МАУ безкоштовно змінить дату вильоту в Італію.

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