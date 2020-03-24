"Укрзалізниця" призначила ще 2 поїзди з Польщі 25 березня

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначила ще два потяги "Перемишль – Київ" для евакуації українців з Польщі 25 березня після того, як скасувала пасажирські поїзди у Польщу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Перший поїзд відправиться з Перемишля о 13:10 25 березня під номером 716/715. За час рейсу з Польщі потяг зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 22:17. Другий поїзд під номером 706/705 відправиться з Перемишля о 15:50 25 березня, також зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 00:46 26 березня", - повідомляє пресслужба.

Наголошується, що з Києва поїзди вирушать без пасажирів.

Також повідомляється, що квитки можна купити тільки онлайн за допомогою онлайн-системи booking.uz.gov.ua.

Наголошується, що бригада стюардів, яка буде працювати на рейсах, буде забезпечена всіма необхідними засобами індивідуального захисту і дезінфекції.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня з Перемишля відправився додатковий поїзд з українцями, які були евакуйовані з Польщі.

Також 23 березня поїзд з евакуйованими з Білорусі та Прибалтики українцями прибув до Києва, але їх не випускали, наразі 5 осіб не перевірили на коронавірус.