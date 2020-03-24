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24 березня 2020, вівторок, 18:26 7
Транспорт 2020-03-24T19:15:01+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" призначила ще 2 поїзди з Польщі 25 березня

"Укрзалізниця" призначила ще 2 поїзди з Польщі 25 березня

Ярина Вацяк
Потяг, Коронавірус, Закриття кордонів, Перемишль-Київ
Поїзд
Поїзд

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначила ще два потяги "Перемишль – Київ" для евакуації українців з Польщі 25 березня після того, як скасувала пасажирські поїзди у Польщу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Перший поїзд відправиться з Перемишля о 13:10 25 березня під номером 716/715. За час рейсу з Польщі потяг зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 22:17. Другий поїзд під номером 706/705 відправиться з Перемишля о 15:50 25 березня, також зробить зупинку у Львові і прибуде до Києва о 00:46 26 березня", - повідомляє пресслужба.

Наголошується, що з Києва поїзди вирушать без пасажирів.

Також повідомляється, що квитки можна купити тільки онлайн за допомогою онлайн-системи booking.uz.gov.ua.

Наголошується, що бригада стюардів, яка буде працювати на рейсах, буде забезпечена всіма необхідними засобами індивідуального захисту і дезінфекції.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня з Перемишля відправився додатковий поїзд з українцями, які були евакуйовані з Польщі.

Також 23 березня поїзд з евакуйованими з Білорусі та Прибалтики українцями прибув до Києва, але їх не випускали, наразі 5 осіб не перевірили на коронавірус.

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