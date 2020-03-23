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23 марта 2020, понедельник, 21:55 144 Дополнено
Общество 2020-03-23T21:55:16+02:00
Українські Новини
В поезде из Беларуси и Прибалтики больных коронавирусом не нашли

В поезде из Беларуси и Прибалтики больных коронавирусом не нашли

Ольга Фандорина
Беларусь, Эвакуация, Прибалтика, Поезд, Эвакуированные украинцы
Градусник. Фото: freepik
Градусник. Фото: freepik

5 человек из поезда с эвакуированными из Беларуси и Прибалтики украинцами проходят проверку на коронавирус.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко сообщил в эфире канала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"По результатам скрининга, который проводился пограничниками вместе с работниками карантинно-санитарного подразделения, были выявлены люди с повышенной температурой. Это 5 человек. Их забрали по алгоритму в медицинский пункт. И в этом медпункте они проходят тестирование на коронавирус", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что на данный момент поезд стоит на санитарной стоянке.

Ляшко отметил, что люди, у которых обнаружат вирус, будут госпитализированы.

Решение касаемо остальных пассажиров будет принято после получения результатов обследования.

Он сообщил, что в поезде находится около 100 человек.

Позже стало известно, что у 5 пассажиров поезда с эвакуированными из Латвии украинцами коронавирус не обнаружен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех 5 пассажиров негативные, то есть коронавирусная инфекция не обнаружена", - сказано в нем.

Согласно сообщению, все пассажиры прошли температурный скрининг.

Как сообщали Українськi Новини, акционерное общество "Укрзализныця" назначила еще один поезд Интерсити+ "Перемышль - Киев" для эвакуации украинцев из Польши 23 марта.

Ранее больше 3,6 тыс. украинцев просили МИД помочь с возвращением домой.

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