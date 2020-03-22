"Укрзализныця" назначила еще один поезд для эвакуации украинцев из Польши

После того, как украинцев из Польши уже вывезли 3 поездами, акционерное общество "Укрзализныця" назначила еще один поезд Интерсити+ "Перемышль - Киев" для эвакуации украинцев из Польши 23 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Укрзализныця назначила еще один скоростной поезд Интерсити+ "Перемышль (Пшемысль) - Киев" для эвакуации украинцев из Польши, которые в результате карантина не могут самостоятельно пересечь границу. Поезд отправится из Перемышля в 15:50 23 марта под номером 706/705", - сказано в нем.

Указано, что во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 23:59, в Перемышль поезд проследует без пассажиров.

Отмечается, что билеты на указанный поезд можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщали Українськi Новини, МИД сформировал список хабов откуда украинцы могут добраться в Украину.

Также для украинцев за границей запустили систему "ДРУГ" и смс-ки с алгоритмом действий.