подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
22 марта 2020, воскресенье, 20:01 134
Транспорт 2020-03-22T20:10:10+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" назначила еще один поезд для эвакуации украинцев из Польши

"Укрзализныця" назначила еще один поезд для эвакуации украинцев из Польши

Ярина Вацяк
закрытие границы, Эвакуация украинцев
Поезд
Поезд

После того, как украинцев из Польши уже вывезли 3 поездами, акционерное общество "Укрзализныця" назначила еще один поезд Интерсити+ "Перемышль - Киев" для эвакуации украинцев из Польши 23 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Укрзализныця назначила еще один скоростной поезд Интерсити+ "Перемышль (Пшемысль) - Киев" для эвакуации украинцев из Польши, которые в результате карантина не могут самостоятельно пересечь границу. Поезд отправится из Перемышля в 15:50 23 марта под номером 706/705", - сказано в нем.

Указано, что во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 23:59, в Перемышль поезд проследует без пассажиров.

Отмечается, что билеты на указанный поезд можно купить только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщали Українськi Новини, МИД сформировал список хабов откуда украинцы могут добраться в Украину.

Также для украинцев за границей запустили систему "ДРУГ" и смс-ки с алгоритмом действий.

Больше новостей о: закрытие границы Эвакуация украинцев

Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
За сутки в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус: карта распространения
Новости
Во Львовской области у 84 человек подозревают коронавирус 20:04
"Укрзализныця" назначила еще один поезд для эвакуации украинцев из Польши 20:01
В УГКЦ разрешили превращать помещения храмов в госпитали в случае эпидемии коронавируса 19:43
Легенда испанской оперы — 79-летний Пласидо Доминго — заразился коронавирусом 19:18
Заражение. Фото: Википедия
На фоне пандемии коронавируса стал популярным фильм "Заражение" с Метом Деймоном 18:39
больше новостей
Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт 08:52
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой 07:02
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт 08:52
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
В МОЗ ошиблись насчет 8 человек, которые выздоровели от коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok