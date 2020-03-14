подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
14 марта 2020, суббота, 14:30 65
Общество 2020-03-14T14:43:19+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" отменяет пассажирские поезда в Польшу

"Укрзализныця" отменяет пассажирские поезда в Польшу

Елена Новикова
Польша, Коронавирус, Отмена поезда, Билеты на поезда, Укразализныця, Пассажирские перевозки, коронавирус в Украине, коронавирус в Польше, Пандемия коронавируса
Поезд. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Поезд. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В результате того, что Польша закрывает границы и вводит запреты по всей стране, в ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закритття международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", - говорится в сообщении

Всего между Украиной и Республикой Польша курсируют:

  • два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль
  • № 36 Одесса - Перемышль
  • № 67 Киев - Варшава
  • № 51 Львов - Вроцлав
  • беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.
  • Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: два поезда Интерсити + с Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

Из Киева утром 14 марта до конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити +. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну Укрзализныця не будет отправлять. Поезда Интерсити курсировать во Львов.

Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте или в мобильном приложении.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения продолжают курсировать по графику. При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

Как сообщали Українські Новини, 13 марта Словакия закрыла все международные аэропорты и железную дорогу из-за коронавируса.

Также на 19 украинских вокзалах обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами Covid-19, а поезда дединфицируют.

Больше новостей о: Польша Коронавирус Отмена поезда Билеты на поезда Укразализныця Пассажирские перевозки коронавирус в Украине коронавирус в Польше Пандемия коронавируса

"Укрзализныця" отменяет пассажирские поезда в Польшу
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта
Новости
17 марта Украина закроет границы. Как украинцам вернуться из-за границы 14:56
Кабмин намерен эвакуировать украинцев из Италии из-за вспышки коронавируса 14:45
"Укрзализныця" отменяет пассажирские поезда в Польшу 14:30
Вскоре меры ограничений из-за коронавируса будут еще жестче, - Аваков 13:40
Польша закрыла границу для украинцев: какие КПП не работают и кто сможет въехать 13:28 Список
больше новостей
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
Украина закрывает границы: что это означает 17:32
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном 07:01 Документ
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Глава МАУ обвинил во лжи Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан-Киев" 18:15
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
больше новостей
Курс НБУ: гривна продолжает падать
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok