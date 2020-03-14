"Укрзализныця" отменяет пассажирские поезда в Польшу

В результате того, что Польша закрывает границы и вводит запреты по всей стране, в ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закритття международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", - говорится в сообщении

Всего между Украиной и Республикой Польша курсируют:

два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль

№ 36 Одесса - Перемышль

№ 67 Киев - Варшава

№ 51 Львов - Вроцлав

беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: два поезда Интерсити + с Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

Из Киева утром 14 марта до конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити +. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну Укрзализныця не будет отправлять. Поезда Интерсити курсировать во Львов.

Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте или в мобильном приложении.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения продолжают курсировать по графику. При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

Как сообщали Українські Новини, 13 марта Словакия закрыла все международные аэропорты и железную дорогу из-за коронавируса.

Также на 19 украинских вокзалах обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами Covid-19, а поезда дединфицируют.