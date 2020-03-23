Поезд с эвакуированными из Беларуси и Прибалтики украинцами прибыл в Киев, но их не выпускают

После того, как из Польши эвакуировали поездами больше 2000 человек, поезд с эвакуированными из-за коронавируса из Беларуси и Прибалтики украинцами прибыл в Киев.

Об этом свидетельствует стрим журналиста Андрей Павловского в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

На видеозаписи видно, как на перроне стоит поезд с эвакуированными украинцами.

Подход к вагонам перекрыт ограничительной лентой, поезд охраняют правоохранители.

По вагонам ходят медики в защитных костюмах.

"Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент из поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях", - сообщает "Киев Оперативный"

Как сообщали Українськi Новини, акционерное общество "Укрзализныця" назначила еще один поезд Интерсити+ "Перемышль - Киев" для эвакуации украинцев из Польши 23 марта.

Ранее больше 3,6 тыс. украинцев просили МИД помочь с возвращением домой.