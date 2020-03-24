Вітамін С і промивання горла не врятує від коронавірсу. Розвінчані найпопулярніші фейки про COVID-19

Пандемія коронавірусу призвела до появи низки фейків про Covid-19, які щодня виявляє кіберполіця, та цього недостатньо. Інформація про те, що вже винайшли вакцинц чи ліки від коронавірусу шириться світом значно швидше, ніж її можуть виявити. Деякі повідомлення обнадіюють, а деякі залякують, а також багато з них мають походження з Росії.

Найпопулярніші фейки про коронавірус, його поширення та лікування зібрали на сторінці Уляни Супрун в соціальні мережі Facebook.

Спростування поширених фейків про коронавірус:

Часте пиття води не допоможе "змити" коронавірус в шлунок або ж "вимити" його з організму.

Пити воду — це завжди хороша ідея. Але не слід прив’язувати всі корисні звички до захисту від коронавірусу. Адже наразі не існує ліків проти цієї хвороби, і вода теж не допоможе зупинити вірус, котрий вже потрапив на слизову оболонку вашого організму (очі, рот чи ніс). Так само вода не здатна якимось чином "вимити" коронавірус, наче в пральній машинці.

Не допоможе і полоскання горла водою (ані теплою, ані підсоленою). Це може дійсно заспокоїти біль у горлі, але немає жодних доказів, що це вб’є коронавірус чи зупинить його проникнення в легені.

Клімат чи погода не впливають на передачу коронавірусу.

Вірус COVID-19 може передаватися і в холодних, і в теплих регіонах, і зимою, і влітку. Нормальна температура тіла людини становить 36,5 - 37 ° C, незалежно від зовнішньої температури. Тому захищатися від зараження треба завжди.

Ще невідомо, який вплив на коронавірус має сонячне світло або ультрафіолетове випромінювання від лампи. ВООЗ закликає не використовувати ультрафіолетові лампи для стерилізації рук або інших ділянок шкіри, оскільки УФ-випромінювання може викликати подразнення шкіри.

Гаряча ванна не перешкодить коронавірусній хворобі.

Приймати теплу ванну можна заради задоволення чи гігієни, але знищити коронавірус таким чином не вийде. Ваша нормальна температура тіла залишається від 36,5 до 37 ° C, незалежно від температури води у ванній чи душі. Якщо вірус в середині тіла — йому байдуже, чи приймаєте ви ванну, чи сушите волосся гарячим феном. Навіть, якщо ви залізете в дуже гарячу воду — то скоріше нашкодите собі, аніж коронавірусу.

Коронавірус не може передаватися через укуси комарів.

Коронавірус поширюється здебільшого через виділення з носа чи слини, коли людина кашляє або чхає. Немає жодної інформації та доказів, які б припускали, що новий коронавірус може передаватися комарами.

Поки що немає вакцини від коронавірусу.

Думка, що вакцини, які захищають від пневмонії, як вакцина проти пневмококової інфекції та вакцина проти Hib-інфекції, створюють імунітет від COVID-19 неправильна. Хоча вакцинація цими вакцинами все одно дуже важлива!

Проте, саме коронавірус, настільки новий і різний, що для захисту від нього потрібна нова вакцина. Наразі такої немає.

Регулярне промивання носа сольовим розчином не допоможе не заразитися.

Немає доказів, що це захищає людей від коронавірусу, та й від будь-якого іншого відомого нині вірусу. ВООЗ зазначає, що існує кілька обмежених доказів того, що регулярне промивання носа сольовим розчином може допомогти людям швидше одужати від застуди. Однак респіраторним інфекціям це не запобігає.

Часник, цибуля, вітамін С і будь-які інші вітаміни не допомагають уникнути зараження.

Часник і цибуля — це корисна їжа. Однак, доказів, що вони захистили людей від COVID-19 немає. Також вітамін С не спроможний підвищити імунітет. А вживання додаткових вітамінів чи дієтичних добавок лише відбирає ваші гроші.

Харчуйтеся збалансовано і пийте достатньо рідини. Але налягати на який один продукт не варто, скільки б шейрів не зібрали пости з такими порадами.

Заразитися коронавірусом можна в будь-якому віці.

Люди похилого віку та люди, які мають серйозні хвороби (астма, діабет, захворювання серця) більш вразливі до того, що перенесуть коронавірус у важкій формі. Але заразитися можуть всі, тому всім необхідно дбати про безпеку: регулярно мити руки, уникати скупчення людей, тримати дистанцію.

Антибіотики неефективні для профілактики та лікування коронавірусу.

Антибіотики не працюють проти вірусів, вони знищують лише бактерії. Однак, під час лікування від коронавірусу, пацієнту можуть прописати антибіотики, якщо він захворіє на супутню бактеріальну інфекцію.

Ліків проти COVID-19 не існує, поки що.

Тому реклама, що закликає купувати будь-які засоби “для профілактики” чи “знищення вірусів” — бреше.

Однак, інфіковані вірусом повинні отримувати допомогу для полегшення та лікування симптомів, а ті, хто страждає важкими захворюваннями, повинні отримувати належну підтримуючу терапію.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі з'явився новий фейк про ліки від коронавірусу.

У МОЗ також повідомили, що коронавірусом не можна заразитися через харчові продукти.