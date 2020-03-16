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16 марта 2020, понедельник, 17:23 32
Общество 2020-03-16T17:23:36+02:00
Українські Новини
Коронавирусом нельзя заразиться через пищевые продукты

Коронавирусом нельзя заразиться через пищевые продукты

Таня Войтюк
Минздрав, Минэкономики, Коронавирус, заражение коронавирусом
Еда. Фото: pixabay
Еда. Фото: pixabay

Из списка способов передачи коронавируса Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вычеркнуло вероятности передачи коронавируса через пищевые продукты.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Согласно сообщению Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пока нет свидетельств о том, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса", - сказано в нем.

Отмечается, что такие выводы сделаны представителями EFSA по результатам изучения опыта вспышек родственных вирусных заболеваний (SARS-CoV и MERS-CoV).

В то же время Минэкономики подчеркнуло, что соблюдение гигиенических требований при обращении с пищевыми продуктами является основой для обеспечения их безопасности как для производителей и заведений общественного питания, так и для рядовых потребителей.

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Как сообщали Українськi Новини, Минздрав в условиях общенационального карантина призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов.

Помимо этого понижать температуру во время заражения коронавируса можно только парацетамолом, а не ибупрофеном.

Также Українські Новини писали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать в случает обнаружения их у себя, а также, что нужно знать родителям о COVID-19.

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