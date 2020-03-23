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23 марта 2020, понедельник, 18:04 1121
Силовые структуры 2020-03-23T18:30:19+02:00
Українські Новини
СБУ нашла российский след у фейков о коронавирусе

СБУ нашла российский след у фейков о коронавирусе

Кира Молчанова
СБУ, Коронавирус, Фейк, коронавирус в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила 38 распространителей фейков о коронавирусной инфекции, самые известные из которых недавно разоблачила киберполиция.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Начиная с прошлой недели выявлено 38 человек. Сотрудники СБУ передали Нацполиции всю информацию для применения к ним мер административного воздействия", — говорится в нем.

Отмечается, что несколько человек нарушили серьезные статьи Уголовного кодекса.

В частности, СБУ пресекла деятельность жителя Днипра, который по заданию российской стороны публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении коронавируса в Украине.

Указано, что он призвал и к нарушению конституционного строя и территориальной целостности, соответствующие задачи поступали украинцу от его куратора из России.

Он также делал фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередями в аптеки, фиксировал работу спецтехники и правоохранителей.

Вещественные доказательства. Фото: ssu.gov.uaВещественные доказательства. Фото: ssu.gov.ua

В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей.

Согласно сообщению, среди фейков, которые он распространял, обнаружено видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавирусной инфекции.

Вчера СБУ сообщила, что видео было недостоверным.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность.

Действия инкриминируются ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса.

После этого национальная полиция заблокировала объявления в интернете о продаже специальных билетов для проезда в общественном транспорте Киева.

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