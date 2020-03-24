Китайські лікарі консультують українських колег щодо подолання коронавірусу, - Шмигаль

В той час, як за день МОЗ отримало 111 підозр на коронавірус, китайські лікарі в режимі телемосту консультують українських колег щодо подолання коронавіруса COVID-19

Про це у своєму Telegram-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають Українські Новини.

"Щойно в посольстві Китаю разом з послом Китайської Народної республіки Фан Сяньжуном відкрили телеміст з провідними китайськими лікарями", - написав він.

Прем'єр зазначив, що Україна перебуває на початку боротьби з пандемією і країні необхідно отримати поради і навички, які отримали китайські партнери.

За словами Шмигаля, це перша зустріч у такому форматі, однак телемости між лікарями мають намір проводити на регулярній основі в робочому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, 24 березня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що станом на 13:00 кількість зафіксованих випадків коронавірусної інфекції в Україні збільшилася на 13 до 97.

Тим часом, в Києві за добу зареєстровано чотири нових випадки коронавірусу.