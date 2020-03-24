Вчера Минздрав получил 111 подозрений на коронавирус

23 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 111 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, которой заразились 84 человека в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Всего с начала года поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

Исходя из того, что по состоянию на 22 марта Центр общественного здоровья получил 645 сообщений о подозрении на заболевание, в течении 23 марта поступило 111 сообщений.

По состоянию на 10:00 24 марта зафиксированы 84 случая коронавирусной инфекции, из них 11 были зафиксированы 23 марта (при этом 10 случаев - в Киевской области).

Самое большое количество заболевших в Киеве (29 человек) и в Черновицкой области (25 человек).

15 случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Киевской области, 5 случаев - в Ивано-Франковской области, по 2 случая - в Житомирской, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях, по 1 случаю - в Донецкой и Черкасской областях.

Как сообщали Українськi Новини, всего насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.