В Украине уже 97 заболевших коронавирусом, - Минздрав

В то время, как за день Минздрав получил 111 подозрений на коронавирус, по состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 13 до 97.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", - сказал он.

Таким образом, количество зафиксированных случаев заболевания увеличилось до 97, 37 из которых - в Черновицкой области.

Ляшко отметил, что все новые случаи выявлены у контактных лиц.

Как сообщали Українськi Новини, 23 марта было подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 из которых - в Киевской области. 26 случаев коронавирусной инфекции были выявлены 22 марта, 6 случаев - 21 марта, 15 случаев - 20 марта.

Всего в мире насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.