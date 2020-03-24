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24 марта 2020, вторник, 13:57 150
Медицина 2020-03-24T14:05:04+02:00
Українські Новини
В Украине уже 97 заболевших коронавирусом, - Минздрав

В Украине уже 97 заболевших коронавирусом, - Минздрав

Надежда Комендантова
коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В то время, как за день Минздрав получил 111 подозрений на коронавирус, по состоянию на 13:00 24 марта количество зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 13 до 97.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области", - сказал он.

Таким образом, количество зафиксированных случаев заболевания увеличилось до 97, 37 из которых - в Черновицкой области.

Ляшко отметил, что все новые случаи выявлены у контактных лиц.

Как сообщали Українськi Новини, 23 марта было подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 из которых - в Киевской области. 26 случаев коронавирусной инфекции были выявлены 22 марта, 6 случаев - 21 марта, 15 случаев - 20 марта.

Всего в мире насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.

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