В Україні вже 97 хворих на коронавірус: карта розповсюдження

В той час, як за день МОЗ отримав 111 підозр на коронавірус, станом на 13:00 24 березня кількість зафіксованих випадків коронавірусною інфекцією в Україні збільшилася на 13 до 97.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків у Чернівецькій області", - сказав він.

Таким чином, кількість зафіксованих випадків захворювання збільшилася до 97, 37 з яких - у Чернівецькій області.

Ляшко зазначив, що всі нові випадки виявлено у контактних осіб.

Як повідомляли Українські Новини, ще 13 випадків зараження підтвердили в Чернівецькій області. Всього там 38 інфікованих.

23 березня було підтверджено 11 нових випадків коронавирусной інфекції, 10 з яких - у Київській області. 26 випадків коронавірусної інфекції були виявлені 22 березня, 6 випадків - 21 березня, 15 випадків - 20 березня.

Всього в світі налічується 381 598 хворих на коронавірус станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.