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24 березня 2020, вівторок, 12:30 39
Суспільство 2020-03-24T13:30:02+02:00
Українські Новини
Київ посилить карантин, якщо ситуація погіршиться, - Кличко

Київ посилить карантин, якщо ситуація погіршиться, - Кличко

Анна Рудык
Віталій Кличко, коронавірус в Києві, Карантин в Україні, карантин в Києві
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Києві, де захворіли вже 29 чоловік, різко погіршиться, столичній владі доведеться посилити карантинні заходи. Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, він заявив, що при погіршенні ситуації у влади не залишиться варіантів крім посилення заходів.

"Максимально обмежувати пересування по місту, закривати в'їзди і виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все те, що я перерахував, можливо", - зазначив Кличко.

Також Українські Новини писали, скільки коштують дефіцитні дезінфектори в Україні.

Раніше Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

А налічується 381 598 хворих коронавірусом станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.

Крім того, Кабмін хоче створити стабфонд в 200 млрд гривень для підтримки українців в карантин. А Шмигаль заявив, що немає необхідності вводити надзвичайний положення.

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