Київ посилить карантин, якщо ситуація погіршиться, - Кличко

Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Києві, де захворіли вже 29 чоловік, різко погіршиться, столичній владі доведеться посилити карантинні заходи. Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу.

Так, він заявив, що при погіршенні ситуації у влади не залишиться варіантів крім посилення заходів.

"Максимально обмежувати пересування по місту, закривати в'їзди і виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування містом людей. Все те, що я перерахував, можливо", - зазначив Кличко.

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Раніше Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавірусу.

А налічується 381 598 хворих коронавірусом станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.

Крім того, Кабмін хоче створити стабфонд в 200 млрд гривень для підтримки українців в карантин. А Шмигаль заявив, що немає необхідності вводити надзвичайний положення.