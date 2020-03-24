Кабмин хочет создать стабфонд в 200 млрд гривен для поддержки украинцев в карантин

Кабинет Министров намерен создать стабилизационный фонд для поддержки граждан и бизнеса во время карантина в 200 млрд гривен и начал переговоры с международными партнерами о реструктуризации государственного долга.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV, передают Українськi Новини.

"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет в районе 200 млрд гривен. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, тех, кто утратит работу и будет сидеть без работы", - сказал он.

Шмыгаль заверил, что ресурс у государства для этого есть.

Он также сообщил о начале переговоров по реструктуризации внешнего долга.

"Внешние долги – мы должны их реструктуризировать и мы начали переговоры с нашими международными партнерами", - сказал премьер.

Он отметил, что на данный момент в мире идет конкуренция за деньги, все страны стремятся их занять или получить помощь, и Украина сегодня конкурирует за дешевый финансовый ресурс для бюджета.

В частности Шмыгаль сказал, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом, Европейским Союзом, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и в переговорах достигнут хороший прогресс, есть сообщения от МВФ о договоренностях и ожиданиях.

Он выразил уверенность, что при условии поддержки международными партнерами и единства украинского политикума Украина пройдет вызовы с минимальными потерями для экономки и для здоровья и жизни украинцев.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль заявил, что нет необходимости вводить чрезвычайное положение.

А министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым введение чрезвычайного положения из-за коронавируса.