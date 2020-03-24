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  • Кличко дает экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция
24 марта 2020, вторник, 12:00 4240 Дополнено
Политика 2020-03-24T12:04:42+02:00
Українські Новини
Кличко дает экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция

Кличко дает экстренный брифинг по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Брифинг, Коронавирус, коронавирус в Киеве

В то время, как количество заболевших в Киеве выросло до 28 человек, и столица продолжает быть эпицентром заболеваемости в Украине, во вторник, 24 марта проходит онлайн-брифинг председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга, который начнется в 12.00, состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно на телеканале "Киев".

Как сообщали Українські Новини, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

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