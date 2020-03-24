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24 березня 2020, вівторок, 11:44 39
Економіка 2020-03-24T13:45:02+02:00
Українські Новини
Ціни злетіли в кілька разів. Скільки коштують дефіцитні дезінфектори в Україні

Ціни злетіли в кілька разів. Скільки коштують дефіцитні дезінфектори в Україні

Анна Рудык
коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Карантин в Україні, дезінфектори
Дезінфектор
Дезінфектор

В Україні у зв'язку з карантином і поширенням коронавірусу, яким заразилися вже 84 людини, виник величезний ажіотаж на дезінфікуючі засоби та медичні маски, незважаючи на те, останні можна зробити вдома і не переплачувати. Українські Новини зібрали ціни на антисептики у різних інтернет-магазинах.

У першу чергу варто відзначити, що навіть в інтернет-магазинах дезінфектори є дефіцитним товаром і в багатьох з них просто відсутні.

Антисептики подорожчали в разиАнтисептики подорожчали в рази

Дезінфектори стали одним з найпопулярніших товарівДезінфектори стали одним з найпопулярніших товарів

На деяких сайтах залишилося лише по одному найменуванню дезінфікуючих засобівНа деяких сайтах залишилося лише по одному найменуванню дезінфікуючих засобів

Разом з попитом на дезінфектори злітають і ціни. Якщо до карантину дезінфектор "Manorm" можна було купити в будь-якому супермаркеті за ціною 23-27 гривень за 50 мл, то зараз навіть в інтернеті він є дефіцитним і продається за завищеною в рази ціною.

Ціни на антисептик в інтернет-магазинахЦіни на антисептик в інтернет-магазинах

Антисептики в інтернет-магазинахАнтисептики в інтернет-магазинах

Скільки коштують антисептики епідемію коронавірусаСкільки коштують антисептики в епідемію коронавірусу

Так, за 90 мл антисептика доведеться віддати як мінімум 160 гривень, а за 35 мл (але іншої фірми) - 117 гривень.

Для тих, хто хоче "закупитися" дезинфікуючим засобом, є п'ятилітрова упаковка, яка коштує більше 2 тис. гривень.

Відзначимо, що в аптеках Києва також через величезний попит утворився дефіцит спирту і дезінфекторів. В одній з аптек столиці нам вдалося знайти спирт за ціною 75 гривень за 100 мл.

А в супермаркетах полиці з дезінфікуючими засобами спорожніли ще відразу після введення карантину.

Крім того, жарознижувальний парацетамол також розкупили майже весь і як його заміну в аптеках пропонують ібупрофен за середньою ціною 7-8 грн за пластину.

Як повідомляли Українські Новини, компанія "АТБ-Маркет" вирішила підвищити ціни на товари першої необхідності та продукти харчування.

Тим часом всього налічується 381 598 хворих коронавірусом станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.

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