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23 березня 2020, понеділок, 10:35 43
Економіка 2020-03-23T13:00:04+02:00
Українські Новини
Рубль підскочив в обмінниках Києва

Рубль підскочив в обмінниках Києва

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У понеділок, 23 березня, коли долар продовжує падіння, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 19 березня, підвищився на 1 копійку до 3,04 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу підвищився на 6 копійок і становить 3,71 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 23 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,04 3,71
Максимальний 3,35 5,00
Мінімальний 2,30 3,47

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 березня на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс купівлі знизився на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Тим часом в умовах карантину в Україні населення скуповує валюту.

Також аналітики прогнозують, що протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні.

Раніше НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.

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