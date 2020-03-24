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24 березня 2020, вівторок, 10:44 28
Медицина 2020-03-24T13:45:04+02:00
Українські Новини
Вчора МОЗ отримав 111 підозр на коронавірус

Вчора МОЗ отримав 111 підозр на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

23 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 111 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, якою заразилися 84 людини в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Всього з початку року надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Виходячи з того, що станом на 22 березня Центр громадського здоров'я отримав 645 повідомлень про підозру на захворювання, протягом 23 березня надійшло 111 повідомлень.

Станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної інфекції, з них 11 були зафіксовані 23 березня (при цьому 10 випадків - у Київській області).

Найбільша кількість хворих в Києві (29 осіб) та у Чернівецькій області (25 осіб).

15 випадків коронавирусной інфекції зафіксовано у Київській області, 5 випадків - в Івано-Франківській області, по 2 випадки - в Житомирській, Дніпропетровській, Львівській та Тернопільській областях, по 1 випадку - у Донецькій та Черкаській областях.

Як повідомляли Українські Новини, всього налічується 381 598 хворих на коронавірус станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.

Раніше Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширенню коронавірусу.

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