підписатися на розсилку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 березня 2020, вівторок, 10:16 37
Суспільство 2020-03-24T11:15:02+02:00
Українські Новини
За добу в Україні 11 нових випадків коронавірусу. Київ став епіцентром захворювання

За добу в Україні 11 нових випадків коронавірусу. Київ став епіцентром захворювання

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні за добу, 23 березня, було зафіксовано 11 нових випадків зараження коронавірусом, яким по всьому світу захворіли вже 380 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, повідомляється, що загальна кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 84 осіб.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадки коронавіруса, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Києві, його оголосили епіцентром захворювання.

Випадки виявлено:

  • Дніпропетровська область - 2;
  • Донецька область - 1;
  • Житомирська область - 2 (1 летальний)
  • Івано-Франківська область - 5 (1 летальний)
  • Київ - 29;
  • Київська область - 15, з них 10 протягом доби;
  • Львівська область - 2;
  • Тернопільська область - 2, з яких 1 за останню добу;
  • Чернівецька область - 25 (1 летальний)
  • Черкаська - 1.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, всього налічується 381 598 хворих на коронавірус станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.

Раніше Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширенню коронавірусу.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Спалах коронавірусу коронавірус в Києві

Самоізоляцію можуть почати перевіряти за допомогою...
В Україні вже випробують перші вітчизняні тест-сис...
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: ...
У Києві через коронавірус закрили 8 інтернатів...
За добу в Україні 11 нових випадків коронавірусу. Київ став епіцентром захворювання
В Італії від коронавірусу загинули понад 6 тис. осіб. Дані на 24 березня
Новини
"АТБ" вводить спеціальні години для обслуговування пенсіонерів 11:11
Президент Ізраїлю читає онлайн-казки дітям.Фото: facebook/ReuvenRivlin
Президент Ізраїлю допомагає батькам відпочити під час карантину, читаючи казки онлайн дітям 11:00
Зеленський почав оплачувати роботу Єрмака, а Мендель підвищив оклад 10:51 Документ
Сьогодні Кличко дасть екстрений брифінг з коронавірусу в Києві 10:50
Долар і євро злетіли. Курс валют 24 березня 10:35
більше новин
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків 19:31
Щоб доплатити пенсіонерам по 1000 гривень необхідно прийняти закон
Пенсійний фонд розповів, що необхідно зробити для виплати пенсіонерам по 1000 гривень 08:33
За добу в МОЗ надійшла 81 підозра на коронавірус: карта розповсюдження 11:57
Координатор "Великого будівництва" Юрій Голик: Будівництво доріг в результаті поповнює бюджети всіх рівнів 14:51
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
більше новин
МВФ прийме рішення щодо України в найближчі два тижні, - Офіс Президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok