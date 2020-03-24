За добу в Україні 11 нових випадків коронавірусу. Київ став епіцентром захворювання

В Україні за добу, 23 березня, було зафіксовано 11 нових випадків зараження коронавірусом, яким по всьому світу захворіли вже 380 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, повідомляється, що загальна кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 84 осіб.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадки коронавіруса, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 84 випадки COVID-19.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Києві, його оголосили епіцентром захворювання.

Випадки виявлено:

Дніпропетровська область - 2;

Донецька область - 1;

Житомирська область - 2 (1 летальний)

Івано-Франківська область - 5 (1 летальний)

Київ - 29;

Київська область - 15, з них 10 протягом доби;

Львівська область - 2;

Тернопільська область - 2, з яких 1 за останню добу;

Чернівецька область - 25 (1 летальний)

Черкаська - 1.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, всього налічується 381 598 хворих на коронавірус станом на ранок 24 березня. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 16 559 осіб з початку поширення вірусу.

Раніше Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширенню коронавірусу.