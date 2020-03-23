Немає необхідності вводити надзвичайний стан, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не бачить необхідності введення надзвичайного стану по всій Україні.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV, передають Українські Новини.

"На даний момент немає необхідності введення надзвичайного стану", - написав він.

На думку прем'єра, таке становище потрібно вводити тоді, коли дійсно відбувається щось надзвичайне.

Він зазначив, що ситуація з коронавірусом поки помірна, Кабінет Міністрів вводить режим надзвичайної ситуації в кожній області, де знаходяться хворі.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне введення надзвичайного стану через коронавірус.

Раніше Геращенко підтвердила можливість введення надзвичайного стану в Україні.

Станом на 22:30 23 березня в Україні зафіксовано 83 випадки коронавирусной інфекції, 26 з яких було виявлено 22 березня.

6 випадків коронавірусної інфекції виявлено 21 березня, 15 випадків - 20 березня, 10 випадків - 19 березня.

У Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 людина.