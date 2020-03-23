Немає необхідності вводити надзвичайний стан, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не бачить необхідності введення надзвичайного стану по всій Україні. Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на каналі ICTV, передають Українські Новини. "На даний момент немає необхідності введення надзвичайного стану", - написав він. На думку прем'єра, таке становище потрібно вводити тоді, коли дійсно відбувається щось надзвичайне. Він зазначив, що ситуація з коронавірусом поки помірна, Кабінет Міністрів вводить режим надзвичайної ситуації в кожній області, де знаходяться хворі. Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне введення надзвичайного стану через коронавірус. Раніше Геращенко підтвердила можливість введення надзвичайного стану в Україні. Станом на 22:30 23 березня в Україні зафіксовано 83 випадки коронавирусной інфекції, 26 з яких було виявлено 22 березня. 6 випадків коронавірусної інфекції виявлено 21 березня, 15 випадків - 20 березня, 10 випадків - 19 березня. У Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 людина.