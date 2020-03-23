Бойовики обстріляли автомобіль ВСУ з продуктами харчування. Двоє військових поранені

Двоє українських військовослужбовців поранені внаслідок обстрілу вантажного автомобіля з продуктами харчування в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), де 19 березня загинув один військовий.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 23 березня, російські окупанти, всупереч Мінським домовленостям, обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив продукти харчування, поблизу населеного пункту Шуми", — сказано в ньому.

Наголошується, що внаслідок попадання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовців отримали осколкові вогнепальні поранення.

Стан здоров'я воїнів задовільний.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня боевики15 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил, троє військовослужбовців отримали бойові травми.

Тим часом, позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) також ввели заходи для запобігання поширення коронавірусу, а на час карантину Україні скасували військовий призов.