підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 березня 2020, понеділок, 18:55 7
Силові структури 2020-03-23T19:22:28+02:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли автомобіль ВСУ з продуктами харчування. Двоє військових поранені

Бойовики обстріляли автомобіль ВСУ з продуктами харчування. Двоє військових поранені

Кира Молчанова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Поранені в зоні ООС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Військові. Фото: Facebook/ОНС

Двоє українських військовослужбовців поранені внаслідок обстрілу вантажного автомобіля з продуктами харчування в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), де 19 березня загинув один військовий.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 23 березня, російські окупанти, всупереч Мінським домовленостям, обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль ЗІЛ-131, який перевозив продукти харчування, поблизу населеного пункту Шуми", — сказано в ньому.

Наголошується, що внаслідок попадання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовців отримали осколкові вогнепальні поранення.

Стан здоров'я воїнів задовільний.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня боевики15 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил, троє військовослужбовців отримали бойові травми.

Тим часом, позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) також ввели заходи для запобігання поширення коронавірусу, а на час карантину Україні скасували військовий призов.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Поранені в зоні ООС

Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР"
Новини
НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні 20:01
Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу 18:51
НБУ обміняв €35 млн для забезпечення банків готівкою 22:31
НБУ продав $200 млн на міжбанку для утримання гривні 22:17
НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації 21:43
більше новин
Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу 18:51
НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні 20:01
більше новин
Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу 18:51
НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні 20:01
більше новин
НБУ після підвищення різко обвалив гривню. Курс на 24 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok