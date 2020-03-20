Работали снайперы и били из тяжелого вооружения: на Донбассе украинские военные понесли потери

За прошедшие сутки, 19 марта, боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

"19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары", - говорится в нем.

На восточном направлении боевики два раза открывали огонь неподалеку Красногоровки, дважды рядом с Лебединским, вблизи Павлополя, неподалеку Васильевки, рядом с Авдеевкой, вблизи населенного пункта Славное.

Кроме того, боевики открывали огонь на северном направлении в районе населенного пункта Крымское - четыре раза, недалеко от Новолуганского, вблизи от Новотошковского, в районе населенного пункта Новоалександровка - снайперский огонь.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

Как сообщали Українські Новини, 18 марта боевики15 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил, трое военнослужащих получили боевые травмы.

Тем временем, позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) также ввели меры для предотвращения распространения коронавируса, а на время карантина в Украине отменили военный призыв.