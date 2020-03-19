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19 марта 2020, четверг, 09:47 89
Силовые структуры 2020-03-19T09:48:33+02:00
Українські Новини
Боевики 15 раз обстреляли позиции ООС 18 марта — трое военных травмированы

Боевики 15 раз обстреляли позиции ООС 18 марта — трое военных травмированы

Кира Молчанова
Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Донбасс. Фото: штаб ООС
Донбасс. Фото: штаб ООС

Пока в зоне ООС тоже объявлен карантин, на линии разграничения не прекращаются обстрелы: за прошедшие сутки боевики15 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил, трое военнослужащих получили боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики вели огонь у Песков, Павлополя, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Крымского, Зайцевого, Счастья, Новотошковского, Пивденного, Хутора Вольного и Новолуганского.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Как сообщали Українськi Новини, 15 марта боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС, двое военнослужащих получили ранения.

До этого 10 марта боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), 7 украинских военнослужащих получили ранения, 3 — поДонбассгибли, 2 получили боевую травму.

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