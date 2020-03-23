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23 березня 2020, понеділок, 16:22 19
Суспільство 2020-03-23T17:15:02+02:00
Українські Новини
Українці, які застрягли в Домінікані, вимагають від Зеленського надіслати за ними президентський літак

Українці, які застрягли в Домінікані, вимагають від Зеленського надіслати за ними президентський літак

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Повернення українців, Домінікана

В той час, як в Україні посилили заходи карантину, обмеживши рух транспорту і закривши всі дитячі майданчики, українці, що застрягли в Домінікані, записали відео-звернення до президента Володимира Зеленського, де просять главу держави надіслати за ними президентський літак.

Молоді люди зазначили, що в Домінікані зібралося достатньо велика група туристів з України, яка налічує 129 осіб. Українці розповіли, що вже кілька днів не знають, як їм повернутися додому.

Також наголошується, що в Домінікані застрягли сім'ї, які прилетіли з дітьми - евакуації чекають близько 20 неповнолітніх.

 

 
 
 
 
 
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‼️Звернення до @zelenskiy_official ‼️

Публікація від @ romanova_103 21 Бер 2020 в 10:10 PDT

 

Також пара підкреслила, що Зеленський відправив свій особистий президентський борт за людьми в Відень, що знаходиться не так далеко від аеропорту у Львові.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірусом в Молдові захворіли ще вісім осіб після того, як повернулися з України.

Крім того, МОЗ має намір створити додаткові медгрупи для проведення швидкого тестування на коронавірус.

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