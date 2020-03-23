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23 березня 2020, понеділок, 16:47 12
Зовнішня політика 2020-03-23T17:01:50+02:00
Українські Новини
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР"

Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР"

Ярина Вацяк
ОРДЛО, українсько-російські відносини, Новини ДНР, Новини ЛНР
Межа Фото:Фокус
Межа Фото:Фокус

В той час, як Україна обмежила пропуск через лінію розмежування з-за коронавірусу, Росія дозволила в'їзд на свою територію громадянам, які проживають на території самопроголошених "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки". 

Про це йдеться у розпорядженні уряду РФ №671-р від 19 березня, передають Українські Новини.

Уряд РФ вніс зміну до рішення про тимчасове закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Зокрема, дозволяється в'їзд в Росію особам, які проживають на непідконтрольній території Донецької і Луганської областей, за наявності відповідної прописки в українському паспорті або "паспорті" самопроголошених республік.

Росспоживнагляду доручено забезпечувати санітарно-карантинний контроль при в'їзді на територію Росії зазначених громадян.

Як повідомляли Українські Новини, "ДНР" також вирішила повністю закрити лінію розмежування з Україною через коронавірус.

Раніше на переговорах в Мінську підписані договори про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія, президент якої заявив, що США взяли Україну під зовнішнє управління, переходить у статус країни-спостерігача нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

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