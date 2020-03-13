В Минске договорились создать орган, который зафиксирует субъектность ОРДЛО, — СМИ

На переговорах в Минске подписаны договоры о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия, президент которой заявил, что США взяли Украину под внешнее управление, переходит в статус страны-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Фотографии документов, подписанных по результатам заседания, опубликовало издание ZN.UA со ссылкой на источник в переговорной группе.

В источнике говорится, что решение об учреждении специального органа — Консультативного совета — будет подписано 25 марта 2020 года после того, как проконсультируются с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", — отмечается в решении ТКГ.

В документе говорится, что членов Совета будут определять Украина, группировки "ЛДНР", Российская Федерация, Германия, Франция и ОБСЕ.

Кроме того, стороны договорились одновременно открыть пункты въезда-выезда в Золотом и Счастье Луганской области. До этого в области был всего один пункт пропуска в Станице Луганской. Он пешеходный.

Также на Банковой сообщили о договоренностях о разведении сил и средств. Эта встреча ТКГ происходила с участием нового "уполномоченного Кремля" по неподконтрольным территориям — заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака. От Украины принимал участие председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Протокол заседания ТКГ

Протокол заседания ТКГ

Протокол заседания ТКГ

Решение ТКГ по созданию Консультативного совета

Решение ТКГ по созданию Консультативного совета

Как сообщали Українські Новини, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

До этого ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.