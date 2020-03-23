Гончарука допитають у ДБР, - джерело

Гончарук в Кабміні на самокаті. Скріншот: відео/Олексій Гончарук

Гончарук в Кабміні на самокаті. Скріншот: відео/Олексій Гончарук

Державне бюро розслідувань має намір викликати на допит колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука в рамках справи про можливу службову недбалість посадових осіб Кабінету Міністрів при здійсненні заходів, спрямованих на протидію коронавірусу Covid-19.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Однозначно, він буде допитаний", - сказав співрозмовник.

За його словами, розслідування справи тільки-но доручено ДБР, тому план розслідування ще не складався і відповідно ніяких викликів на допит не здійснювалося.

Після складання плану розслідування стане відомо, хто буде допитаний в першу чергу.

Раніше САП відкрила справу про можливу службової недбалості посадових осіб Кабміну при здійсненні заходів з протидії коронавірусу і доручила розслідування ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук на лоукостері вилетів з України після того, як Верховна Рада прийняла його відставку. Водночас Митниця назвала легальною постачання масок в Іспанії.