Гончарука допитають у ДБР, - джерело

Державне бюро розслідувань має намір викликати на допит колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука в рамках справи про можливу службову недбалість посадових осіб Кабінету Міністрів при здійсненні заходів, спрямованих на протидію коронавірусу Covid-19. Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві. "Однозначно, він буде допитаний", - сказав співрозмовник. За його словами, розслідування справи тільки-но доручено ДБР, тому план розслідування ще не складався і відповідно ніяких викликів на допит не здійснювалося. Після складання плану розслідування стане відомо, хто буде допитаний в першу чергу. Раніше САП відкрила справу про можливу службової недбалості посадових осіб Кабміну при здійсненні заходів з протидії коронавірусу і доручила розслідування ДБР. Як повідомляли Українські Новини, Гончарук на лоукостері вилетів з України після того, як Верховна Рада прийняла його відставку. Водночас Митниця назвала легальною постачання масок в Іспанії.