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21 марта 2020, суббота, 15:00 771
Экономика 2020-03-21T15:02:11+02:00
Українські Новини
В Новой таможне поставки масок в Испанию назвали абсолютно легальными

В Новой таможне поставки масок в Испанию назвали абсолютно легальными

Таня Войтюк
Украина, Испания, Аптеки, Коронавирус, карантин в Украине, медицинские маски
Медицинская маска. Фото: pixabay
Медицинская маска. Фото: pixabay

В то время как в самые большие аптеки Киева до сих пор не завезли маски и антисептики, в украинской таможне заявили, что поставки медицинских масок в Испанию были легальны, так как их вывезли из страны еще 2 и 6 марта, а запрет вступил в силу только 11. 

Об этом сообщает "Новая таможня" в Facebook.

Запрет на вывоз медицинских товаров и средств вступил в силу в Украине только с 11 марта.После вступления закона в силу, была пресечена попытка вывоза 260 000 масок и респираторов.

"Относительно нелегального вывоза масок (респираторов) из Украины в Испанию. В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают респираторы с Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно. Постановление Правительства №214, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности масок и респираторов, было принято 11 марта 2020 года и вступило в силу после опубликования", - говорится в сообщении.

Таким образом, считают в таможне, они придерживались буквы закона.

Новая таможняНовая таможня

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен выделить 100 млн гривен на закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок.

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