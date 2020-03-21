В Новой таможне поставки масок в Испанию назвали абсолютно легальными

В то время как в самые большие аптеки Киева до сих пор не завезли маски и антисептики , в

Об этом сообщает "Новая таможня" в Facebook.

Запрет на вывоз медицинских товаров и средств вступил в силу в Украине только с 11 марта.После вступления закона в силу, была пресечена попытка вывоза 260 000 масок и респираторов.

"Относительно нелегального вывоза масок (респираторов) из Украины в Испанию. В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают респираторы с Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно. Постановление Правительства №214, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности масок и респираторов, было принято 11 марта 2020 года и вступило в силу после опубликования", - говорится в сообщении.

Таким образом, считают в таможне, они придерживались буквы закона.

Новая таможня

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен выделить 100 млн гривен на закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Киев выделил 10 млн гривен на закупку медицинских масок.