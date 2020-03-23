Стало відомо, на скільки підвищать пенсії при травневій індексації

Крім того, що частина пенсіонерів отримає "коронавірусну тисячу в квітні", Міністерство соціальної політики має намір з травня провести індексацію пенсій на 11% 7 млн пенсіонерам.

Про це на брифінгу в понеділок повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передають Українські Новини.

"З травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів", - сказала вона.

Також, за словами Лазебної, з травня буде встановлена доплата до пенсій 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років у розмірі 500 гривень щомісяця.

Міністр зазначила, що індексація пенсій і додаткові надбавки проводяться і нараховуються автоматично, тому пенсіонерам нікуди звертатися додатково не потрібно.

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді України відзвітували про розмір виплат і кількість пенсіонерів.

Також у Мінсоцполітики повідомили, хто ще крім пенсіонерів отримає по 1 тис. гривень.

Однак постачальники супермаркетів почали піднімати ціни, в "АТБ" вже сильно подорожчали продукти першої необхідності.