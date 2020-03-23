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23 березня 2020, понеділок, 10:47 60
Суспільство 2020-03-23T12:45:03+02:00
Українські Новини
Стало відомо, на скільки підвищать пенсії при травневій індексації

Стало відомо, на скільки підвищать пенсії при травневій індексації

Анна Рудык
Пенсії, Пенсіонери, індексація пенсій, Пенсійний фонд
Гроші
Гроші

Крім того, що частина пенсіонерів отримає "коронавірусну тисячу в квітні", Міністерство соціальної політики має намір з травня провести індексацію пенсій на 11% 7 млн пенсіонерам.

Про це на брифінгу в понеділок повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передають Українські Новини.

"З травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів", - сказала вона.

Також, за словами Лазебної, з травня буде встановлена доплата до пенсій 1,5 млн пенсіонерів старше 80 років у розмірі 500 гривень щомісяця.

Міністр зазначила, що індексація пенсій і додаткові надбавки проводяться і нараховуються автоматично, тому пенсіонерам нікуди звертатися додатково не потрібно.

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді України відзвітували про розмір виплат і кількість пенсіонерів.

Також у Мінсоцполітики повідомили, хто ще крім пенсіонерів отримає по 1 тис. гривень.

Однак постачальники супермаркетів почали піднімати ціни, в "АТБ" вже сильно подорожчали продукти першої необхідності.

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