Зеленський обговорив з директором МВФ збільшення фінпідтримки для України

В той час, як НБУ продає валюту на міжбанку для утримання курсу гривні, президент Володимир Зеленський у ході телефонної розмови обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліной Георгієвої збільшення суми фінансової підтримки України.

Про це повідомила пресслужба глави держави, передають Українські Новини.

Сторони обговорили фінансово-економічну ситуацію в Україні у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Зеленський повідомив керівниці МВФ про стан справ в країні і заходи, вжиті для запобігання поширення COVID-19.

Також співрозмовники обговорили розширення програми співпраці України з МВФ для підтримки подальших реформ в країні та подолання викликів, які стоять перед українською економікою в зв'язку з поширенням коронавіруса, а також кроки з імплементації цієї програми.

"Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку фонду під час великих викликів для економіки, пов'язаних з світової пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно і швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов'язаних з нею обмежень на економіку і добробут громадян", - підкреслив глава держави.

Сторони також домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема по збільшенню їх обсягу.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк розраховує на фінансову підтримку для боротьби з наслідками коронавіруса від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейської комісії та інших донорів.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україні залишилося виконати дві умови МВФ.