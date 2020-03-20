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20 марта 2020, пятница, 10:36 268
Экономика 2020-03-20T10:36:47+02:00
Українські Новини
НБУ за 10 дней продал $1,9 млрд для удержания гривны

НБУ за 10 дней продал $1,9 млрд для удержания гривны

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как доллар приближается к отметке 28, Национальный банк в период с 10 по 19 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 1 920 млн долларов для удержания курса гривны.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

10 марта НБУ продал на межбанке – 250 млн долларов, 11 марта – 350 млн долларов, 12 марта - 220 млн долларов, 13 марта – 161,6 млн долларов, 16 марта – 238 млн долларов, 17 марта - 300 млн долларов, 18 марта – 200 млн долларов, 19 марта – 200 млн долларов.

На 1 марта международные резервы НБУ составляли 26,6 млрд долларов, на конец дня 17 марта - около 25 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

А население Украины купило $300 млн за первую неделю кризиса.

Также в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. 

Также Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

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